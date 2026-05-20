Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz’ün 7 sayfalık ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Eski valinin oğlu ve koruma polisi arasındaki yakın ilişkiye dair konuşan Açıkgöz “Şükrü Eroğlu, Türkay ile çok samimilerdi, abi-kardeş gibilerdi” dedi. Dosyada gizli tanık Gülistan'ı Sonel'in vurduğunu, Eroğlu'nun ise gömdüğünü iddia etmişti. Açıkgöz, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş hakkında da konuştu. İşte ifadede yer alan dikkat çeken açıklamalar…

Gülistan Doku soruşturmasında "kasten öldürme" suçundan tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ olarak ifade vermişti.

7 SAYFALIK İFADE VERDİ

Açıkgöz’ün 7 sayfalık ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Uğurcan Açıkgöz eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu ile Mustafa Türkay Sonel’in arasının çok iyi olduğunu belirtti.

"ABİ-KARDEŞ GİBİLERDİ"

Açıkgöz "Şükrü Eroğlu, Türkay ile çok samimilerdi abi-kardeş gibilerdi. 2019-2020 yıllarında kullandığı aracı bilmiyorum ama valiliğin araçlarını kullandığını düşünüyorum. Kullandığı aracın plaka veya marka modelini bilmiyorum" dedi.

Gülistan Doku

SONEL’E ARAÇ MI HEDİYE EDİLDİ?

Açıkgöz’e “Mustafa Türkay Sonel'in 2019-2020 yılında kullanımında olan 06 SNL 10 plaka sayılı BMW marka aracı ailenizin hediye ettiği doğru mu?” sorusu da soruldu.

Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşından dikkat çeken ifade! İsim verdi: Abi-kardeş gibilerdi

“BU GERÇEK DEĞİL”

Açıkgöz bu iddiayı reddederek “O zamanlar böyle bir söylenti olmuştu ama bu gerçek değildir. Çünkü benim altımda bile aracım yoktu. Benim ailemin de böyle bir şey yapmasını gerektirecek bir husus olmamıştır” cevabını verdi. Açıkgöz, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan, dosyasının ‘kilit ismi’ olarak adlandırılan Umut Altaş hakkında da konuştu.

Uğurcan Açıkgöz- Mustafa Türkay Sonel

UMUT ALTAŞ SORUSU

Açıkgöz, Umut Altaş'ın 2 yıl evvel ABD'ye gittiğini ancak neden gittiğini bilmediğini belirterek “Gideceğine dair konuşma olmamıştı, bir anda gitti. Ben gittikten sonra öğrendim. Yurtdışında iken 1 kez yaklaşık 2 yıl önce Instagram üzerinden konuşmuştuk” dedi.

Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşından dikkat çeken ifade! İsim verdi: Abi-kardeş gibilerdi

GİZLİ TANIK İDDİA ETMİŞTİ: SONEL VURDU, ŞÜKRÜ GÖMDÜ

Gülistan Doku soruşturmasında JASAT’a konuşan gizli tanık, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini iddia etmişti.

Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde Gülistan'ı kafasından vurarak öldürdüğünü, Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucunun genç kızın cesedini gömdüğünü öne sürmüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası