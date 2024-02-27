Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre Malatya'da saat 22.28'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Doğanşehir.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Malatya'da saat 22.28'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Merkez üssü Doğanşehir olan deprem 7.17 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi