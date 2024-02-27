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    • Haberler > Gündem > Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama

    Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD&#039;dan ilk açıklama
    Malatya, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre Malatya'da saat 22.28'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Doğanşehir.

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Malatya'da saat 22.28'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Merkez üssü Doğanşehir olan deprem 7.17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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