Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Şubat 2024 22:39 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 22:56 - Güncelleme:

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AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre Malatya'da saat 22.28'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Doğanşehir.