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Malkara maden ocağında feci kaza, mühendis feci şekilde hayatını kaybetti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan maden ocağında feci bir kaza meydana geldi. Kepçe geri manevra yaparken görmediği mühendisi altına alıp ezdi. Korkunç kazada mühendis hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet sürdüren maden ocağında mühendis olarak çalışan E.C. (42), Y.S'nin kullandığı geri manevra yapan kepçenin altında kaldı.
İŞÇİLER HABER VERDİ
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı E.C. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
E.C. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Y.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı