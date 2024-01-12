Malkara maden ocağında feci kaza, mühendis feci şekilde hayatını kaybetti

12 Ocak 2024 19:46 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 19:52

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet sürdüren maden ocağında mühendis olarak çalışan E.C. (42), Y.S'nin kullandığı geri manevra yapan kepçenin altında kaldı.

İŞÇİLER HABER VERDİ

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı E.C. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

E.C. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Y.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.