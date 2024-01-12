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    Malkara maden ocağında feci kaza, mühendis feci şekilde hayatını kaybetti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan maden ocağında feci bir kaza meydana geldi. Kepçe geri manevra yaparken görmediği mühendisi altına alıp ezdi. Korkunç kazada mühendis hayatını kaybetti.

    Malkara maden ocağında feci kaza, mühendis feci şekilde hayatını kaybetti
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet sürdüren maden ocağında mühendis olarak çalışan E.C. (42), Y.S'nin kullandığı geri manevra yapan kepçenin altında kaldı.

    İŞÇİLER HABER VERDİ

    İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı E.C. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    E.C. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Y.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Maden OcağıKazaMühendis
    Haberler > Gündem > Malkara maden ocağında feci kaza, mühendis feci şekilde hayatını kaybetti
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