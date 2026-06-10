İhlas Haber Ajansı • Maltepe
Maltepe'de inşaat alanında yangın paniği! Dakikalar sonra kontrol altına alındı
Maltepe’de bir inşaat projesinin dış cephesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, ekiplerin müdahalesi sonrasında alevler kontrol altına alındı.
Özetle DinleMaltepe'de inşaat alanında yangın paniği! Dakikala...
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Gündem 1 dk önce
İstanbul Maltepe'de bir inşaat projesinin dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
- Yangın, inşaatın dış cephe kaplama malzemelerinde çıktı.
- Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
- Çevrede güvenlik önlemleri alındı.
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İstanbul Maltepe’de korku dolu anlar yaşandı. Bir inşaat projesinin dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaatın dış cephe kaplama malzemelerinde çıktığı öğrenilen yangına itfaiye ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Çevrede güvenlik önlemleri alındı, inşaatın yanan cephesi havadan görüntülendi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler kısa süre sonra kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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