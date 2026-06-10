Maltepe’de bir inşaat projesinin dış cephesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, ekiplerin müdahalesi sonrasında alevler kontrol altına alındı.

İstanbul Maltepe’de korku dolu anlar yaşandı. Bir inşaat projesinin dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Maltepede inşaat alanında yangın paniği!

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaatın dış cephe kaplama malzemelerinde çıktığı öğrenilen yangına itfaiye ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Çevrede güvenlik önlemleri alındı, inşaatın yanan cephesi havadan görüntülendi.

Maltepede inşaat alanında yangın paniği!

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler kısa süre sonra kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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