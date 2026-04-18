Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yavaş, "İstifa ya da sine-i millet gibi bir çağrım yok" ifadelerini kullandı.

Atik, "Mansur Yavaş'ın ekibi 'İstifa ya da sine-i millet gibi bir çağrı yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Atik, açıklamada "Belediye başkanları, belediye meclis başkanları toplu istifa etsin diye bir çağrısı yok" sözlerine yer verildiğini aktardı.

"ARTIK ZAMANI GELDİ" DEMİŞTİ

Yavaş, dün yaptığı açıklamada CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi.

Tüm belediye başkanlarının tedirgin olduğunu söyleyen Yavaş, “Sayın Genel Başkanımız İspanya'dan döndükten sonra oturup bu konuşma konuyu konuşmanın zamanı geldi" dedi.

YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla soruşturma izni verildi. Yavaş ile birlikte 8 belediye çalışanı da soruşturma kapsamına alındı.

Soruşturma, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde belediyeye ait araç, ekipman ve personelin mitinglerde kullanıldığı iddialarına dayanıyor.

