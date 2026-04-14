Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.
Bakanlığın ilk soruşturmayı eski Fen İşleri Daire Başkanı Aziz Murat Seyrek hakkında verdiği öğrenildi. Ancak, bu araçları seçim çalışması kapsamında belediye başkanından habersiz kullanılamayacağı düşünülerek Yavaş hakkında da yeni soruşturma izni verilmiş oldu.
İTİRAZ ETME HAKKI BULUNUYOR
Mansur Yavaş'ın soruşturma izniyle ilgili 10 gün içinde Danıştay 1. Dairesi'ne itiraz etme hakkı bulunuyor.
