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Markette "1.5 liralık komisyon" kavgası! Yumruklar havada uçuştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kredi kartıyla ödeme yapan müşteriden ekstra 1.5 TL almak isteyen esnaf yumrukların hedefi oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markette iddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi.

1.5 LİRA KOMİSYON ALININCA KAVGA ÇIKARTTI

Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti. Durumu market sahibi Nihat K.’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı. Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı.

Markette "1.5 liralık komisyon" kavgası! Yumrukla havada uçuştu - 1. Resim

ANBEAN KAMERADA

Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu. Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı. Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti. Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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