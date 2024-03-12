Marmaray'da feci olay! Yolcuların gözü önünde can verdi

Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, seyir halindeki trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi.

Geçtiğimiz akşam Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda korkunç bir olay meydana geldi.

Marmaray istasyonuna gelen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kendini rayların üzerine bıraktı.

Trenin altında kalan adam feci şekilde can verirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Diğer yolcular dehşet anlarına anbean tanık olurken, ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

1 AY ARAYLA 2. VAKA

Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. Aynı yerde 1 ay önce yine bir kişinin kendini yaşamına son verdiği öğrenildi.