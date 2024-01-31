Maskeli saldırganlar aylarca aramızda dolaşmış! Kilise saldırısının şifreleri çözülüyor, yeni detaylar ortaya çıktı

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren 2 katil zanlısının bir restoranda garson olarak çalıştıkları öğrenildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında maskeli iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti. 52 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 24 saat geçmeden 2 katil zanlısı ile 51 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarının sorgusu sürerken kilise saldırısının da şifreleri çözülüyor. Elde edilen yeni bilgilere göre kiliseye saldıran maskeli şahısların aylarca bir restorantta garson olarak çalıştığı öğrenildi.

KİLİSE SALDIRISININ SIR PERDESİ AYRILIYOR

İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada eylemin sır perdesi aralanıyor. Saldırganların olay yerine giderken kullandıkları ‘kayıp’ otomobil Beylikdüzü’nde otluk bir alanda bulunurken, eylemde tetiğe basan DEAŞ’lı teröristlerin ise Bahçelievler ilçesinde bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları öğrenildi.

SORGU SÜRÜYOR

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yankıları sürerken, soruşturma çerçevesinde yakalanan DEAŞ’lı terörist de dahil hücrede yer alan 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.

RESTORANDA SERVİS AÇAN İKİ GARSON TERÖRİST

Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, zanlıların Türkiye’deki bağlantıları, kimlerle irtibat kurdukları, saldırıda kullandıkları silahları ve mermileri nereden temin ettikleri mercek altına alındı. Kanlı saldırıya ilişkin soruşturmada öne çıkan ayrıntılar arasında, yurda giriş tarihleri ve “uyuyan hücre” olarak faaliyet gösterdikleri dönemdeki yaşamsal faaliyetleri yer alıyor. Hücre üyeleri hakkındaki çarpıcı detaylara göre faillerin Bahçelievler ilçesinde hizmet veren bir sushi restoranında çalıştıkları ortaya çıktı. Bir süreden beri söz konusu restoranda “garson“ olarak çalıştıkları öğrenilen şahısların, maddi giderlerini kayıt dışı çalıştıkları bu işyerinden aldıkları maaşla karşıladıkları anlaşıldı.

AYRI AYRI KEŞİF YAPMIŞLAR

Kilisedeki ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, olayın meydana geldiği Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi çevresinde keşif faaliyetine rastladı. İki terörist ile onlara yardım ve yataklık eden hücredeki diğer kişilerin görev dağılımında kilise çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetinde bulundukları anlaşıldı. Saldırganların söz konusu bölgeye keşif için fraklı günlerde ayrı ayrı gittikleri, bunlara öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.