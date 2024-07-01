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MEB duyurdu: Yerleştirme sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MEB duyurdu: Yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Öğretim, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1. ve 5. sınıflar için adrese dayalı yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı.

MEB'ten yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesiyle 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden 'İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama' (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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