Meclis önünde beyaz Toros yakan şüpheli tutuklandı!

Dün Meclis'in önünde beyaz Toros yakan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, hurda araç sahibi olduğu ve beklediği ÖTV indirimi çıkmadığı için eylemi yaptığı öğrenilmişti.

Dün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu öncesi TBMM önünde hareketli dakikalar yaşandı. Kritik toplantı öncesi bir kişi Meclis'in önünde beyaz Toros yaktı. 

57 yaşındaki şüphelinin Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığını açıklandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında aracın sahibi tutuklandı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü saat 09.00 sıralarında Çankaya İlçesi TBMM önü İçişleri Bakanlığı karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M. E. F. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen şüpheli, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 20.08.2025 tarihinde tutuklanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir" denildi. 

Öte yandan şüphelinin aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu da tespit edilmişti. 

