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Meclis'te ‘Terörle mücadele’ oturumu! Bakan Fidan ve Güler vekilleri bilgilendirecek
Kaynak: TRT Haber / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Türkiye cuma akşamı Pençe-Kilit bölgesinden gelen 9 şehidin yasını tutarken, bölgede operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da salı günü terör saldırılarıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek.
TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Terörle mücadele’ konusunda Genel Kurulu bilgilendirecek.
Bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: TRT Haber
Kaynak: TRT Haber