Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mehmetçik Asos, Hakurk, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Mehmetçik Asos, Hakurk, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Asos, Hakurk, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yapılan operasyonlar 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Asos, Hakurk Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yapılan operasyonlar 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik Asos, Hakurk Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - 1. Resim

SURİYE'NİN VE IRAK'IN KUZEYİ BOMBALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gücünü milletten alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

Mehmetçik Asos, Hakurk Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 23 şüpheliden 15'i tutuklandıToprak Razgatlıoğlu üst üste 12 yarış kazanarak rekor kırmak istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan komşu ziyaretiSosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı - GündemTerör örgütü propagandası yapan 15 kişi tutuklandıEsenler'de özel hastanede yangın! Yoğun bakım hastaları ambulanslarla sevk ediliyor - GündemEsenler'de özel hastanede yangın! Hastalar sevk ediliyorCumhurbaşkanı Erdoğan yanına gelen çocuğu elini öpmesi için uyardı! Harçlığı kapıp Cumhurbaşkanına sarıldı - GündemElini öpmesi için uyardı, harçlık verip sarıldıSultanahmet'te otel çalışanlarıyla anlaşıp komisyonla turistleri taşıyan taksiciye sert tepki - GündemTurist yolcu için komisyonlu anlaşmaMersin Silifke'deki Ceyport limanının şantiyesinde yangın - GündemMersin'deki limanda korkutan yangın
Sonraki Haber Yükleniyor...