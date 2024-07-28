Mehmetçik Asos, Hakurk, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Asos, Hakurk, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yapılan operasyonlar 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Asos, Hakurk Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yapılan operasyonlar 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SURİYE'NİN VE IRAK'IN KUZEYİ BOMBALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gücünü milletten alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."