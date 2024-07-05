Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Almanya, kendi evinden düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvanın dışında kaldı. Merih Demiral'ın ceza alması için UEFA'ya baskı yapan Almanya'nın penaltısının verilmeyerek elenmesi sosyal medyada 'ilahi adalet' olarak yorumladı. 'İlahi adalet' başlığı X platformunda TT oldu.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olan ev sahibi, İspanya'ya çeyrek finalde elendi. Almanya'nın mağlubiyeti sosyal medya gündem oldu.
ALMANYA'DAN UEFA'YA SİYASİ BASKI
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.
Faeser, sosyal medya playformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
ALMAN BILD MERİH DEMİRAL'IN CEZASINI 12 SAAT ÖNCE AÇIKLADI
Alman Gazetesi BİLD, Demiral'a verilen cezayı 12 saat önceden bildi. BİLD'in cezayı açıkladığı saatlerde Demiral, UEFA'ya savunmasını bile yapmamıştı.
BİLD'in, UEFA'nın kararını önceden açıklaması bile UEFA'nın sipariş bir ceza uyguladığını gözler önüne sermeye yetti.
UEFA'nın cezayı daha savunmayı almadan kesinleştirdiği ortaya çıktı.
İLAHİ ADALET
Türkiye'nin Avusturya galibiyeti ile Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından milli takımın 2 golünü de atan Merih Demiral, bozkurt işareti yaparak sevindi. UEFA, Almanya'nın baskılarıyla siyasi bir karar alarak Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.
Almanya'nın bu akşam evinde İspanya'ya yenilerek elenmesinin ardından sosyal medya 'ilahi adalet' başlığı TT oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Almanya'nın, siyasi baskıyla Merih Demiral'a ceza verdirmenin karşılığını bulduğunu ifade etti.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in UEFA'ya çıkarma yaparak Merih Demiral'a ceza aldırmasının ardından Almanya'nın penaltısının verilmeyerek kendi evlerinde düzenlenen turnuvadan elenmesi ilahi adalet olarak yorumladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi