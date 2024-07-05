Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2024 22:14 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 22:43 - Güncelleme:

Almanya, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Almanya, kendi evinden düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvanın dışında kaldı. Merih Demiral'ın ceza alması için UEFA'ya baskı yapan Almanya'nın penaltısının verilmeyerek elenmesi sosyal medyada 'ilahi adalet' olarak yorumladı. 'İlahi adalet' başlığı X platformunda TT oldu.