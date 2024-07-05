Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu

Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merih Demiral&#039;ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya&#039;ya elendi! İlahi adalet TT oldu
Almanya, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya, kendi evinden düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvanın dışında kaldı. Merih Demiral'ın ceza alması için UEFA'ya baskı yapan Almanya'nın penaltısının verilmeyerek elenmesi sosyal medyada 'ilahi adalet' olarak yorumladı. 'İlahi adalet' başlığı X platformunda TT oldu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olan ev sahibi, İspanya'ya çeyrek finalde elendi. Almanya'nın mağlubiyeti sosyal medya gündem oldu.

Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu - 1. Resim

ALMANYA'DAN UEFA'YA SİYASİ BASKI

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.

Faeser, sosyal medya playformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu - 2. Resim

ALMAN BILD MERİH DEMİRAL'IN CEZASINI 12 SAAT ÖNCE AÇIKLADI

Alman Gazetesi BİLD, Demiral'a verilen cezayı 12 saat önceden bildi. BİLD'in cezayı açıkladığı saatlerde Demiral, UEFA'ya savunmasını bile yapmamıştı.

BİLD'in, UEFA'nın kararını önceden açıklaması bile UEFA'nın sipariş bir ceza uyguladığını gözler önüne sermeye yetti.

UEFA'nın cezayı daha savunmayı almadan kesinleştirdiği ortaya çıktı.

Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu - 3. Resim

İLAHİ ADALET

Türkiye'nin Avusturya galibiyeti ile Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından milli takımın 2 golünü de atan Merih Demiral, bozkurt işareti yaparak sevindi. UEFA, Almanya'nın baskılarıyla siyasi bir karar alarak Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

Almanya'nın bu akşam evinde İspanya'ya yenilerek elenmesinin ardından sosyal medya 'ilahi adalet' başlığı TT oldu.

Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu - 4. Resim

Sosyal medya kullanıcıları Almanya'nın, siyasi baskıyla Merih Demiral'a ceza verdirmenin karşılığını bulduğunu ifade etti.

Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu - 5. Resim

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in UEFA'ya çıkarma yaparak Merih Demiral'a ceza aldırmasının ardından Almanya'nın penaltısının verilmeyerek kendi evlerinde düzenlenen turnuvadan elenmesi ilahi adalet olarak yorumladı.

Merih Demiral'ın ceza alması için baskı yapan Almanya penaltısı verilmeyerek İspanya'ya elendi! İlahi adalet TT oldu - 6. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Youtube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ermenistan görüşmesi - GündemAliyev ve Fidan'dan Ermenistan görüşmesiAnkara-Sivas Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri değişti - GündemAnkara-Sivas Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri değiştiİstanbul Alibeyköy'deki bir iş yerinde korkutan yangın - Gündemİstanbul'da korku dolu anlar!! 4 katlı iş yerinde yangınUEFA'ya tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini yapacağını açıkladı - GündemDemiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini yapacakAkdeniz beşik gibi sallanıyor! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - GündemAkdeniz beşik gibi sallanıyor! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha olduUEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maç men cezası 'Batı’nın ikiyüzlülüğü' iddialarına yol açtı - GündemBu da Batı ikiyüzlülüğü
Sonraki Haber Yükleniyor...