İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin limanında polis tarafından düzenlenen operasyonda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu tacirlerine darbe vurulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Mersin limanında polis tarafından düzenlenen operasyonda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Siber suçlarla mücadele! 126 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Mersin limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.

Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Haberle İlgili Daha Fazlası