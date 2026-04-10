Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI
Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi.
Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu iddia edildi.
