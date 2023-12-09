Meteoroloji'den 36 il için sarı ve turuncu alarm! Kar geliyor

9 Aralık 2023 10:09 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 10:18

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Kurumdan yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, bazı illerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

KAR VE YAĞMUR GELİYOR

Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji, "Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Kuvvetli rüzgar beklentisine ilişkin "Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

36 İL İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 8°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 7°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 4°C, 7°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 14°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısı ile zamanla genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 6°C, 7°C

Kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 11°C

İl genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 6°C, 8°C

Akşam saatlerinden itibaren il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C, 12°C

İl genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE 14°C, 17°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ 0°C, 5°C

Gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 1°C, 8°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı