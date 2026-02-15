Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan kuvvetli fırtına, kıyı kentlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek dalgalar nedeniyle sahiller sular altında kalırken, deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal edildi.

BODRUM Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece yarısından itibaren etkisini artıran fırtına, deniz ulaşımını aksattı. Rüzgârın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometrenin üzerine çıkarken, balıkçılar denize açılamadı. Oluşan yüksek dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı, kumsallar köpüklerle kaplandı.



Gümbet Koyu’nda bir motoryat karaya otururken, Güvercinlik Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde yükselen serpintiler vatandaşların dikkatini çekti. Bazı noktalarda devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

İZMİR İzmir’in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı, yollar su altında kaldı. Karşıyaka Vapur İskelesi çevresinde araçlar ilerlemekte zorlanırken, bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak suyun içinden geçmeye çalıştı.



Ağaç devrilmeleri yaşanan ilçede Karşıyaka Tramvayı seferleri de kısmen durduruldu. Kordon’da deniz taşması sonucu sokaklarda su birikirken, Konak Atatürk Caddesi’nin bir bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Karaburun’un Mordoğan Mahallesi’nde ise balıkçı barınağı ve bazı bahçeler sular altında kaldı.

ÇANAKKALE Çanakkale’de etkili olan fırtına, il merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Gelibolu Yarımadası’nda Kilitbahir köyündeki limanda bazı tekneler parçalanırken, deniz seviyesinin yükselmesiyle karaya sürüklenen odun parçaları Kilitbahir-Şehitler Abidesi yolunda ulaşımı aksattı. Kent merkezinde ve ilçelerde ağaç devrilmeleri yaşandı.



Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesinde kordon sular altında kalırken, bir evin su bastığı ve bazı vatandaşların tedbir amaçlı evlerinden çıktığı öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası