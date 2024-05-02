Meteoroloji'den 34 kente sarı uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye genelinde hava durumuna göre sıcaklıklar artış gösterecek

Türkiye genelinde hava durumuna göre sıcaklıklar artış gösterecek

Meteoroloji 34 kenti sarı kodla uyardı. Bu kentlerde kuvvetli yağış beklenirken vatandaşlara ise olumsuzluklara karşı tedbir uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 kentte kuvvetli yağış beklendiğini duyurup sarı kodlu alarm verdi.

Yetkililer ise vatandaşları; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

İŞTE 34 İL

Sarı kodla uyarılan kentler ise şu şekilde: Adana, Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, Malatya, Mardin, Ordu, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Bayburt, Şırnak, Iğdır, Tokat, Tunceli, Van, Batman, Ardahan ve Osmaniye.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.