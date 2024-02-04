Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Meteoroloji'den 4 Şubat 2024 hava durumu raporu: Kuvvetli yağış geliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji&#039;den 4 Şubat 2024 hava durumu raporu: Kuvvetli yağış geliyor
    Meteoroloji, Sağanak, Hava Durumu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji'nin 4 Şubat 2024 hava durumu raporuna göre, birçok kent kuvvetli yağışın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Yapılan açıklamada, don ve buzlanma beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye geneli için son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

    Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI

    Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (Mersin dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ÇANKIRI °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    DÜZCE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

    KASTAMONU °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    ZONGULDAK °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    AMASYA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

    SAMSUN °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

    TOKAT °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

    TRABZON °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu,

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Kars dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM °C, -2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı

    KARS °C, -2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 4°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Siirt'in kuzeyinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

    GAZİANTEP °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

    ŞANLIURFA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

    Meteoroloji'den 4 Şubat 2024 hava durumu raporu: Kuvvetli yağış geliyor

    Meteoroloji'den 4 Şubat 2024 hava durumu raporu: Kuvvetli yağış geliyor

    Meteoroloji'den 4 Şubat 2024 hava durumu raporu: Kuvvetli yağış geliyor

    Meteoroloji'den 4 Şubat 2024 hava durumu raporu: Kuvvetli yağış geliyor

    Meteoroloji'den 4 Şubat 2024 hava durumu raporu: Kuvvetli yağış geliyor

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiSağanakHava Durumu
    Haberler > Gündem > Meteoroloji'den 4 Şubat 2024 hava durumu raporu: Kuvvetli yağış geliyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    8. Yargı Paketi'nde sona gelindi, uzun dava süreçlerine ‘Tazminat Komisyonu’ - GündemUzun dava süreçlerine ‘Tazminat Komisyonu’Teslim edilen köy evlerinde yaşayanlar anlattı: Devletimiz bize saray yapmış - Gündem'Devletimiz bize saray yapmış'Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan polislerimizin kimliği belli oldu - GündemGaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan polislerimizin kimliği belli olduKocaeli'de feci kaza, tıra çarpan araba hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var - GündemKocaeli'de feci kaza, tıra çarpan araba hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar varİstanbul Sultanbeyli'de yola atlayan köpek zincirleme kazaya sebep oldu, 12 yaralı var - Gündemİstanbul'da zincirleme kaza: 12 yaralıGaziantep Nurdağı'nda polis helikopteri düştü! 2 pilot şehit oldu - GündemGaziantep'ten acı haberAB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyoruz - Gündem'Tüm ülkeler Türkiye için hemfikir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ilçe adaylarını açıkladı - Gündem'Hatay CHP'nin elinde heder oluyor'Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Pusuda bekleyen kötücül zihniyetle mücadele ediyoruz - GündemErdoğan'dan muhalefete deprem çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da! 7 bin 275 deprem konutu sahiplerine teslim edildi - GündemErdoğan Hatay'da! Depremzedelerin konutları teslim edildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...