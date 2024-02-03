Afrika sıcakları, Türkiye için yola çıktı: Badem ağacı yine aldanacak

Geçtiğimiz hafta soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan yurt geneli kışa erken veda ediyor. Yeni haftada harita kızaracak, sıcaklık Afrika ılık hava dalgasının etkisiyle mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak. Prof. Dr. Orhan Şen ise hava tahmin paylaşımında 'Sıcaklık hafta ortası bahar değerlerine çıkacak. Badem ağacı yine aldanacak' yorumunu yaptı.

Mayıs ayından bu yana küresel ısınma ve El Nino etkisi altında sıcak ve kuraklıkla boğuşan yurt geneli kışı yaşamadan veda etti.

Geçtiğimiz haftalarda başta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Türkiye'nin kapısını bu hafta başında 'ilkbahar' sıcakları çalacak.

HARİTA KIZARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu. Sıcaklık haritası Afrika ılık hava dalgasıyla kızaracakken sıcaklığın 6 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmini yapıldı.

'BADEM AĞACI YİNE ALDANACAK'

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yeni haftaya yönelik sıcaklık tahminlerini paylaştı. 'Badem ağacı yine aldanacak' yazan Şen, şunları söyledi:

Sıcaklık hafta başı ısınarak hafta ortası bahar değerlerine çıkacak. Badem ağacı gene aldanacak.