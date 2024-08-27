Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir dahil birçok kentte sağanak beklendiğini duyurdu. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek, yağışlar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 27 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, gün içerisinde sağanak beklenen iller belli oldu. Mevsim normallerine dönen sıcaklıklarla birlikte birçok kentte sağanak etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere peş peşe uyarılarda bulunan Meteoroloji, ani sel ve su baskını ihtimallerine dikkat çekti. İşte günün değerlendirmeleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batılı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak konusunda vatandaşları uyardı, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

AKOM UYARDI: SABAH SAATLERİNE DİKKAT

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.

AKOM’un açıklamasında, “Salı günü sabah 07.00’den itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğle saatlerine kadar (12.00) devam etmesi beklenen yağışların, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde kuvvetli şekilde (15-30 kg/m) etkili olabileceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

27 AĞUSTOS İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ve doğu kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık