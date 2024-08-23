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Haberler > Dünya > Muson yağmurları felakete yol açtı: Hindistan'da 23, Bangladeş'te 13 kişi öldü

Muson yağmurları felakete yol açtı: Hindistan'da 23, Bangladeş'te 13 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muson yağmurları felakete yol açtı: Hindistan&#039;da 23, Bangladeş&#039;te 13 kişi öldü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Asya ülkesi Hindistan’da muson yağmurlarının yol açtığı selde 23, komşu Bangladeş’te ise 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğusundaki Tripura eyaletinde 4 gündür etkili olan muson yağmurları, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Afet yönetim yetkililerinin verdiği bilgiye göre 23 kişi hayatını kaybetti, 65 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Felaketten yaklaşık 1.7 milyon kişi etkilenirken, altyapı ve tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi.

Eyalet genelinde sürdürülen kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu da destek veriyor.

Muson yağmurları felakete yol açtı: Hindistan'da 23, Bangladeş'te 13 kişi öldü - 1. Resim

BANGLADEŞ'TE 13 CAN KAYBI

Komşu Bangladeş'te de 11 ilde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Afet Yönetimi Bakanlığı'na göre 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4.4 milyon kişi selden etkilendi. Selde evler, mahsuller ve altyapı büyük hasar gördü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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