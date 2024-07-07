Muson yağmurları Nepal'i vurdu! Evler ve oteller yıkıldı, 7 kişi öldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nepal'de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda can kaybı 7'ye yükseldi, 5 kişi ise kayboldu.
Her yıl haziran-eylül dönemlerinde etkili olan muson yağmurları, Nepal'de büyük hasara yol açmaya devam ediyor. Son birkaç günde ülkede görülen yağmurlar, hayatı olumsuz etkiledi.
The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre; muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda 7 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.
EVLER, OTELLER, KÖPRÜLER YIKILDI
Parbat’a bağlı Thadapakha ilçesinde toprak kayması sebebiyle 2 ev yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Dolakha ve Gorkha’daki sellerde 9 ev, 8 otel ve 2 köprü yıkıldı.
Sel ve toprak kayması sebebiyle çeşitli bölgelerde kara yolu trafiği durdu, Madhesh eyaletinin farklı bölgelerinde de kent merkezlerinde su baskınları oluştu.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı