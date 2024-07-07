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Haberler > Dünya > Muson yağmurları Nepal'i vurdu! Evler ve oteller yıkıldı, 7 kişi öldü

Muson yağmurları Nepal'i vurdu! Evler ve oteller yıkıldı, 7 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nepal'de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda can kaybı 7'ye yükseldi, 5 kişi ise kayboldu. 

Her yıl haziran-eylül dönemlerinde etkili olan muson yağmurları, Nepal'de büyük hasara yol açmaya devam ediyor. Son birkaç günde ülkede görülen yağmurlar, hayatı olumsuz etkiledi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre; muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda 7 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.

EVLER, OTELLER, KÖPRÜLER YIKILDI

Parbat’a bağlı Thadapakha ilçesinde toprak kayması sebebiyle 2 ev yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Dolakha ve Gorkha’daki sellerde 9 ev, 8 otel ve 2 köprü yıkıldı.

Sel ve toprak kayması sebebiyle çeşitli bölgelerde kara yolu trafiği durdu, Madhesh eyaletinin farklı bölgelerinde de kent merkezlerinde su baskınları oluştu.

Muson yağmurları Nepal'i vurdu! Evler ve oteller yıkıldı, 7 kişi öldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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