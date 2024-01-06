Meteoroloji'den son uyarı geldi! Saatler kaldı, kuvvetli fırtına 3 bölgeyi etkisi altına alacak

6 Ocak 2024 18:26 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 18:34

Yeni yılda kış aylarının etkisi giderek artıyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yeni haftayla birlikte etkisini giderek hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece yarısından itibaren başlayacak kuvvetli fırtına için son uyarısını yaptı. Saat veren hava tahmin kurumu yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin vatandaşları bir kez daha uyardı.

Meteoroloji'ye göre salı gününden itibaren hissedilir derecede azalma söz konusu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek.

FIRTINADAN HANGİ İLLER ETKİLENECEK?

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerniden yaptığı bilgilendirmeye göre bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) bekleniyor.

Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli), zamanla Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI DİKKAT

Hava tahmin kurumu, fırtına nedeniyle çıkabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL VE KOCAELİ İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı İstanbul ve Kocaeli Valiliklerinden peş peşe uyarılar geldi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.