Metrobüste sıra kavgası saniye saniye kaydedildi

Metrobüste bitmeyen sıra kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Avcılar'da çıkan tartışma cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavga otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

Yerel seçimlere günler kala İstanbul'da metrobüs kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Mega kentin yoğunluğu nedeniyle metrobüslerde sıra tartışmaları her gün yaşanıyor. Bugün yaşanan tartışmada taraflar ipin ucunu kaçırdı.

SIRA KAVGASINDA AĞZA ALINMAYACAK LAFLAR

Avcılar metrobüs istasyonunda iki yolcu arasında iddiaya göre sıra nedeniyle tartışma yaşandı.

Yolcular metrobüse binip yerlerine otursa da tartışma devam etti. Kısa sürede kavgaya dönen olay cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuklarında olduğu metrobüste tarafların birbirine küfür ettikleri de görüldü.

Kısa sürede kavgaya dönen olaya metrobüsteki diğer vatandaşlar müdahale etti. Taraflar vatandaşların çabaları ile birbirinden uzaklaştırıldı.