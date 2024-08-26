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Metrobüste tanıştı, hayatı karardı! Merkez Bankası bile şaşırdı

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Metrobüste tanıştı, hayatı karardı! Merkez Bankası bile şaşırdı

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İş kurma hayaliyle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu Samad B., metrobüste tanıştığı Hasan Ş.'ye ortak iş kurmak için tüm parasını verdi. Gerçeği sonradan öğrenen Samad B. hemen suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'ye iş kurma hayaliyle gelen yabancı uyruklu Samad B., geçen sene nisan ayında metrobüse bindi. Burada yanında oturan Hasan Ş. ile koyu bir sohbete dalan Samad B., Hasan Ş.'den gelen ortak iş yapma teklifini kabul etti.

Samad B. kendisine gelen teklifi heyecanla kabul ederken, Hasan Ş. ise Samad B.'ye parasını dolara çevirmesi gerektiğini söyledi. Samad B. iş ortağına güvenip tüm parasını Hasan Ş'ye verdi. Karşılığında ise 19 bin 600 dolar aldı.

Bir süre sonra parayı kullanmak isteyen Samad B., dolarların sahte olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

MERKEZ BANKASI "USTALIK DERECESİNDE SAHTE" DEDİ

Sabah'ın haberine göre; yabancı adamın şikayeti sonucu savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmada Hasan Ş'nin ifadesi alındı. Şüpheli adam paraların sahte olduğunu bilmediğini ileri sürerek bütün suçlamaları reddetti.

196 adet 100 ABD doları banknot ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası incelemesine gönderildi. Merkez Bankasından gelen raporda 196 banknotun sahte olduğu, yapılışındaki özen ve ustalık derecesi nedeniyle sahte olduğunun ilk bakışta kolayca anlaşılamayabileceği belirtildi.

Savcılık, Hasan Ş. hakkında 'parada sahtecilik' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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