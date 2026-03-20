MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaparak, dargınlıkların son bulması temennisinde bulundu.

MHP lideri Bahçeli, partisinin NSosyal hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, bayramın gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların onarıldığı, muhabbet ve merhametin yeniden yeşerdiği müstesna zaman dilimi olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Rahmet, mağfiret ve bereket iklimiyle idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından eriştiğimiz bayram, milletimizin asırlardır yaşattığı dayanışma ve kardeşlik ruhunun en berrak tezahürüdür. Bu mübarek günlerin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine, muhabbet ve hürmet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Gönül ve kültür havzamızın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize huzur, esenlik ve hayırlı bayramlar diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

