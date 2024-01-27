Milli Savunma Bakanı Güler'den Hatay sınırında denetim
Hatay'daki temaslarına devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu’na gitti.
Bakan Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı. Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
Bakan Güler, dün deHatay'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığı ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi