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    • Milli Savunma Bakanı Güler'den Hatay sınırında denetim

    Hatay'daki temaslarına devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hatay, Yaşar Güler, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu’na gitti.

    Milli Savunma Bakanı Güler'den Hatay sınırında denetim

    Bakan Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı. Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

    Milli Savunma Bakanı Güler'den Hatay sınırında denetim

    Bakan Güler, dün deHatay'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığı ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HatayYaşar Güler
    Haberler > Gündem > Milli Savunma Bakanı Güler'den Hatay sınırında denetim
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