MİT ve jandarma, kripto paralarda yüksek kar vaadi verip milyonlarca insanı dolandıran Robert Velghe'yi yakaladı

Dünyanın birçok ülkesinden yüksek kar vaadiyle milyonlarca insanı dolandıran kripto para vurguncularından Robert Velghe İstanbul'da yakalandı. MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda birçok materyal de ele geçirildi.

MİT ve Jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla, tam 4 milyar dolarlık vurgun yaparak dünyanın en büyük kripto dolandırcılığını gerçekleştiren Omega Pro şirketinin sahibi Robert Velghe yakalandı.

3 MİLYON İNSANI YÜKSEK KAR VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Dubai merkezli şirketin CEO'su Andreas Szakacs, temmuz ayında İstanbul Beykoz'da Türk kimliğiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Sabah'ın haberine göre MİT ve Jandarma, İstanbul'da düzenlediği operasyonla şirketin sahibi Robert Velghe'yi de gözaltına aldı.

Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore'nin arasında olduğu çok sayıda ülkede kullanıcılara yüksek kar vaadi ile kripto para kazanmayı vadeden Dubai merkezli şirket Omega Pro, bu uygulamaya yaklaşık 3 milyon insanı dahil etti.

Uygulamayı kullanan ve paralarının karşılığında yüksek kâr elde eden kişiler, bir süre sonra güven duyunca daha yüksek miktarlarla para yatırmaya başladı. Ancak paralarını tekrar alamayan vatandaşlar şirket hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı. Türkiye'de de parasını kaptıran vatandaşlar şikayetçi olunca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı temmuz ayında soruşturma başlattı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık talimatıyla yaptıkları incelemelerde, söz konusu şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kripto İşlem Platformu'na kayıtlarının olmadığını belirledi.

ANDREAS SZAKACS İSMİNİ DEĞİŞTİRİP SAKLANDI

Jandarma, şirketin İsveç vatandaşı CEO'su Andreas Szakacs'ın Türkiye'ye gelerek ismini Emre Avcı olarak değiştirdiğini tespit etti. Temmuzdaki operasyonda gözaltına alınan Szakacs, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Bu gelişme üzerine şirketin Hollandalı patronu Robert Velghe, CEO'yu kurtarmanın yollarını aradı.

Velghe, 26 Ağustos'ta Türkiye'ye geldi ve yakalanmamak için İstanbul'da Levent ve Maslak'taki 3 ayrı otele de kayıt yaptırdı. Son olarak 29 Ağustos'ta bir avukatla birlikte Maltepe Cezaevi'ne Andreas Szakacs'ı ziyarete giden Robert Velghe jandarmanın radarına takıldı.

3 EYLÜL'DE MİT VE JANDARMADAN ORTAK OPERASYON

Kimliği ve yeri tespit edilen Robert Velghe'ye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT, 3 Eylül'de ortak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Robert Velghe'nin, telefonunu sıfırlayıp bilgileri yok etmeye çalıştığı tespit edildi.

Velghe, Omega Pro'nun yöneticilerinden birisi olduğunu ancak 2019'da ayrıldığını iddia etti. Ancak ayrıldığını iddia etmesine rağmen sistemin reklamını yapma amacıyla Andreas Szakacs başta olmak üzere kurucu üyelerle birmikte video konferans yaptığı, canlı online görüşmeleri yayınlayarak Omega Pro sistemine yatırımcıları yönlendirildiği belirlendi.

YÜZDE 300 KÂR VAADİYLE 3 MİLYON MAĞDUR

Dünyanın en büyük kripto vurguncuları olarak bilinen Andreas Szakacs ile Robert Velghe ve ortakları, yatırımcıların paralarını alarak ticaret yapacaklarını ve günlük kâr payı vereceklerini iddia ediyorlardı.

Omega Pro, 100 ila 50 bin dolar arasında yatırım paketleri sunuyor ve geliştirdiği algoritma ile uluslararası piyasalarda yüksek kâr sağlayacağını savunuyordu.

Ponzi sistemi dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen şirket, mağdurlara paralarını kaldıraçlı işlemlerle 10 kat artırabileceklerini ve 16 ayda yüzde 300 kâr elde edebileceklerini vadediyordu. Yeni yatırımcı getirenlere ise hediyeler ve daha yüksek kâr oranları sunuluyordu.

2022'de ödemeleri durduran şirket, 2023'te tamamen kapandı ve 3 milyon yatırımcının dolandırıldığı ortaya çıktı. Omega Pro CEO'su ve diğer yöneticiler ortadan kayboldu.