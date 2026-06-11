‘Mobbing’ iddiaları sonrası soruşturma başlatılmıştı! Irmak öğretmenin cenazesinde gözyaşları sel oldu
Ağrı’da evinde ölü bulunan ve mobbing nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerine soruşturma başlatılan 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Ayşe Irmak Koparan, gözyaşları içinde defnedildi.
- Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan anasınıfı öğretmeni Ayşe Irmak Koparan'dan haber alınamaması üzerine polis ve sağlık ekiplerince evinde cansız bedeni bulunmuştu.
- İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Genç öğretmenin, görev yaptığı okulda ağır mobbing, hakaret ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia ederek resmi makamlara şikayet dilekçeleri verdiği ortaya çıktı.
- Olayın ardından Okul Müdürü M.İ. ifade verdikten sonra serbest bırakılmış ancak görevinden uzaklaştırılmıştı.
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.
- Ağrı Valiliği tarafından konunun idari yönden incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği ve incelemeler sonucunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirilmişti.
İzmir'in Torbalı ilçesinde Sultan Abdülhamit Camii’nde kılınan cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Ayşe Irmak öğretmenin ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Genç öğretmen Ayrancılar Yeni Mezarlığı’na götürülerek gözyaşları arasında defnedildi.
NELER OLMUŞTU?
9 Haziran günü Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Irmak Koparan'dan haber alamayan meslektaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, genç öğretmenin Abide Mahallesi Bey Sitesi'ndeki evine girmiş ve Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma, olayın seyrini değiştirmişti.
MOBBİNG, HAKARET İDDİASI
Genç öğretmenin, resmi makamlara defalarca şikayet dilekçesi vererek görev yaptığı okulda ağır mobbing, hakaret ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia ettiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Okul Müdürü M.İ. savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılmış ancak hakkındaki ağır iddialar nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve inceleme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü açıklamıştı.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Olayla ilgili Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada valilik talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konunun idari yönden incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi, incelemeler sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirilmişti.