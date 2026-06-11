Ağrı’da evinde ölü bulunan ve mobbing nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerine soruşturma başlatılan 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Ayşe Irmak Koparan, gözyaşları içinde defnedildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Sultan Abdülhamit Camii’nde kılınan cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Ayşe Irmak öğretmenin ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Genç öğretmen Ayrancılar Yeni Mezarlığı’na götürülerek gözyaşları arasında defnedildi.

‘Mobbing’ iddiaları sonrası soruşturma başlatılmıştı! Irmak öğretmenin cenazesinde gözyaşları sel oldu

NELER OLMUŞTU?

9 Haziran günü Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Irmak Koparan'dan haber alamayan meslektaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, genç öğretmenin Abide Mahallesi Bey Sitesi'ndeki evine girmiş ve Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma, olayın seyrini değiştirmişti.

‘Mobbing’ iddiaları sonrası soruşturma başlatılmıştı! Irmak öğretmenin cenazesinde gözyaşları sel oldu

MOBBİNG, HAKARET İDDİASI

Genç öğretmenin, resmi makamlara defalarca şikayet dilekçesi vererek görev yaptığı okulda ağır mobbing, hakaret ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia ettiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Okul Müdürü M.İ. savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılmış ancak hakkındaki ağır iddialar nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve inceleme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü açıklamıştı.

‘Mobbing’ iddiaları sonrası soruşturma başlatılmıştı! Irmak öğretmenin cenazesinde gözyaşları sel oldu

VALİLİK AÇIKLAMASI

Olayla ilgili Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada valilik talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konunun idari yönden incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi, incelemeler sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirilmişti.

‘Mobbing’ iddiaları sonrası soruşturma başlatılmıştı! Irmak öğretmenin cenazesinde gözyaşları sel oldu

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