Ağrı’da ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın şüpheli ölümü sonrası mobbing iddialarıyla gündeme gelen okul müdürü görevden alındı.

MAHMUT ÖZAY- Ağrı’da 28 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişmeler yaşandı.

Baskı ve mobbing iddialarının odağındaki okul müdürü Melahat İleri, bakanlık kararıyla görevden alınırken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Edindiğimiz bilgilere göre, genç öğretmeni intihara sürüklediği iddia edilen Melahat İleri’nin tutuklandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İfadeye çağrılan İleri, bu aşamada tutuklanmayı gerektirecek yeterli delil bulunmadığı için serbest kaldı. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı jet kararla müdürü görevden uzaklaştırdı.

Koparan’ın arkasında bıraktığı iddia edilen tutanakta, müdürün kendisine tokat attığı ve “Çingene”, “geri zekâlı” gibi ifadelerle mobbing uyguladığı öne sürülmüştü.

Olayın ardından Ağrı Valiliği adli soruşturmanın sürdüğünü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ise idari inceleme için müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Türkiye’yi sarsan şüpheli ölüm Meclis gündemine de taşındı. Bu arada öğretmenin özel hayatıyla ilgili de çeşitli iddialar var. Çok yönlü soruşturma sürüyor.

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