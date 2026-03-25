Türkiye ve Birleşik Krallık savunma bakanları, Eurofighter Typhoon projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Birleşik Savunma Bakanı John Healey ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı Ekim ayında imzalandığının teyit edildiği, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin imzalanması hususunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Ayrıca görüşmede, tarafların, iş birliğinin gelecek dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini de ifade ettiği aktarıldı.

Türkiye ve İngiltere arasında kritik imza atıldı!

İMZALAR ATILDI

44 ADET EUROFIGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ENVANTERE KATILIYOR

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağı envantere katılmış olacak.

