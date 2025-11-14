Bakanlık, 20 askerin şehit olduğu C-130 Hercules uçağının düşürülme ihtimalinin “yok denecek kadar az” olduğunu açıkladı. Karakutu Ankara’da incelenmeye başladı. Uçakta patlayıcı veya mühimmat yoktu.

YEŞİM ERASLAN - Millî Savunma Bakanlığı (MSB), uçak kazasının öncesi ve sonrasına ilişkin bilgileri paylaştı. MSB, şunları aktardı: Uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na aitti. Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’da gösteri yapan F-16’ların 10 kişilik bakım ekibini ve malzemeleri getirmek maksadıyla görevlendirildi. Bu sebeple C-130, 11 Kasım sabahı saat 09.02’de Kayseri Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalandı. Saat 11.06’da Gence’ye emniyetli şekilde indi. Personeli ve malzemeleri aldıktan sonra üsse dönmek için 13.15’te yeniden havalandı. Uçak ile son iletişimi 13.50’de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi kurdu. Bu dakikadan sonra radyo ve radar teması kesildi. 14.34’te ‘düştü’ bilgisi alınır alınmaz Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışması başlatıldı. Türkiye’den bir İHA bölgeye gönderilirken Gürcistan kolluk kuvvetleri 15.02’de enkaza ulaştı. Kaza kırım heyetinin inceleme yapması amacıyla bölge 17.00’de emniyete alındı.

KARAKUTU İNCELEMEYE ALINDI

Kazayla ilgili teknik inceleme sürüyor. Uçakta mühimmat bulunmuyordu. Düşürülme ihtimali yok denecek kadar az. Şu an olayın sebebine ilişkin net bir şey söylemek için çok erken. Karakutu olarak tabir edilen FDR (uçuş veri kaydedici) ve CVDR (kokpit ses veri kaydedici) cihazlar da Ankara’ya getirilip incelenmeye alındı.

SON BAKIMI 12 EKİM’DE YAPILDI

MSB, “Suudi Arabistan’ın hizmet dışına çıkardığı uçağı biz aldık” iddialarını yalanladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Uçak, 21 Ocak 2012 tarihinde satın alındı. Bakımları gerçekleştirildikten sonra 2014’te envantere girdi. 2022’de modernizasyonu yapıldı. C-130’ları S. Arabistan dahil 70’ten fazla ülke hâlâ kullanıyor. Uçağı hizmet dışı olduğu için değil, ihtiyaç fazlası olduğu için sattılar. Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Düşen uçağın son bakımı 12 Ekim’de yapıldı. Planlı gövde, motor ve pervane bakımları zamanında gerçekleştirildi. Aviyonik modernizasyonu uygulandı” denildi. MSB, envanterde bulunan diğer C-130’ların uçuşlarının 12 Kasım itibarıyla tedbiren durdurulduğunu duyurdu. Detaylı kontrollerin ardından uçaklar tekrar göreve başlayacak. Ayrıca radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği söylentilerine de cevap verildi. Helikopterin, Gürcistan’a ait olduğu ve kazanın ardından hemen bölgeye intikal ettiği belirtildi.

MSB iddialara cevap verdi: Uçağın düşürülme ihtimali yok denecek kadar az

SOSYAL MEDYA YARIŞINA SUÇ DUYURUSU

Kazanın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat çeken MSB, şunları kaydetti: Hiçbir anne baba evladının, hiçbir eş eşinin, hiçbir evlat annesinin veya babasının şehadetini sosyal medya ya da televizyondan öğrenmemeli. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen, şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmüştür. Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmî açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Şehit ailelerinin acısını bile umursamadan şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına giren bu tür sosyal medya arsızlarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu da maalesef bir gerçek.

YUNANİSTAN’DAN ALÇAK PAYLAŞIM

Türkiye şehitlerine ağlarken, Yunan Hava Kuvvetleri resmî sosyal medya hesabından küstah bir paylaşıma imza attı. 20 şehit verdiğimiz kazada düşen uçağın tıpkı aynı olan C-130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı “Günün Fotoğrafı” notuyla yayınlayan Yunan Hava Kuvvetleri, gelen tepkiler sonrası geri adım atarak paylaşımı sildi. Ardından aynı hesaptan Yunanistan Genelkurmay Başkanının, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na gönderdiği taziye mektubu paylaşıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise skandal paylaşımına tepki göstererek, “Haddiniz bilsin. Yoksa bildiririz. Bunu yapabilirsiniz” dedi.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası