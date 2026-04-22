3,5 yaşında sırra kadem basan Kübra Kuru’ya ne olduğu gizemini korurken, Müge Anlı’da dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Kübra’yı evlatlık alan Bilal Kuru “Öz babası kaçırıp Almanya’da birine parayla sattı” iddiasından sonra “Yengem, eşarpla boğmaya çalıştı” iddiasında bulundu. Programa katılan bir tanık ise Bilal Kuru’nun arkadaş ortamında “Kübra’yı ağabeyim kaçırdı” dediğini öne sürdü. Anlı ise Kuru'nun yazdığı dilekçede şüpheli olarak tek bir isme yer vermediğini ortaya çıkardı. İşte son detaylar…

1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen, 3,5 yaşındayken Kütahya'da kaçırıldığı iddia edilen Kübra Kuru’nun kız kardeşi Müge Anlı’ya başvurmuştu. Kübra Kuru’yu evlatlık alan Bilal Kuru, Kübra’yı biyolojik babasının kaçırdığını iddia etmişti. Kübra’ya ne olduğuna dair 29 yıllık sır perdesi net şekilde aralanamamışken, programın son bölümünde tansiyon yükseldi. İşte minik Kübra’ya dair ortaya atılan son senaryolar ve dikkat çeken detaylar…

DİLEKÇEDE ŞÜPHELİ DURUM

Öte yandan Kübra’yı evlatlık alan Bilal Kuru’nun üst makamlara yazdığı dilekçede çelişkili ifadeler kullandığı öğrenildi. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı resmi belgeler ve tanık beyanları sonrası şüphe okları Bilal Kuru’ya çevrildi.

Müge Anlı'nın bulduğu kanıt şüpheleri artırdı! 3,5 yaşındaki Kübra Kuru'ya ne oldu? İddia üstüne iddia

Kuru’nun kaybolma olayının ardından Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na dilekçeler gönderdiği, dilekçede komşusu Fatma Aşar, Kübra’nın biyolojik babası ve kardeşlerini suçladığı görüldü.

AĞABEYİNİ YAZMAMIŞ

Bilal Kuru’nun daha önce şüphelendiğini açıkladığı öz abisi Ahmet Gümüş’ün ismini geçirmediği ortaya çıktı. Müge Anlı bu detaya “En çok ağabeyinden şüpheleniyorsun neden onu dilekçede yazıp devletin radarına sokmadın?” diyerek tepki gösterdi.

"YENMEM BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ"

Programın son bölümünde ise Bilal Kuru bu kez Kübra’yı yengesi Ümmü Kuru’nun öldürmeye çalıştığını öne sürerek “Yengem karımın eşarbıyla Kübra’yı boğmaya çalıştı” dedi.

Bilal Kuru

ALMANYA’YA SATILDI İDDİASI

Kübra Kuru'yu evlat edinen Bilal Kuru, olay gününü şöyle anlatmıştı;

Ben pazardan geldim. Eşim Kübra'nın kaybolduğunu söyledi. Fatma Aşar diye bir kadın eşimden izin alıp Kübra'yı kendi çocukları ile birlikte götürmüş. Sonra Fatma Aşar 'Kübra'yı su içmeye eve gönderdim. Gelmedi mi?' demiş. Kübra'nın babası Ahmet Köse senaryoyu kurdu, Fatma Aşar da Kübra'yı evimin önünden kaçırdı! 500 metre ötede Ahmet Rıza Erşahin'in getirdiği taksiye bindirdi. Kütahya - Ilıca'nın Soğukpınar Köyü'nde Ahmet Rıza Erşahin ve iki kardeşi beyaz bir taksiyle kızımı kaçırdılar. Para karşılığında Almanya'ya evlatlık olarak verdi.

Minik kızın kaybolmasına ilişkin olayda cinayet şüphesi artarken, tarafların çelişkileri ifadeleri sonrası 29 yıllık gizem sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası