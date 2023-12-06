Muğla ve Antalya'da sağanak ve dolu hayatı felç etti: Tarlalar zarar gördü
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve birçok dükkanı su bastı. Muğla'da ise tarla ve bahçelerdeki ürünler dolu nedeniyle büyük zarar gördü.
Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte kış erken geldi. Birçok noktada yağışlı hava hakimken bazı noktalarda ise sağanak ve dolu etkili oldu. Bu noktalardan biri de Antalya ve Muğla'ydı. Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle beyaza bürünen sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yerini su bastı.
Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Alanya Belediyesi ve itfaiye ekipleri, iş yerlerindeki suyu tahliye çalışması başlattı. Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarken iş yeri çalışanları da dükkanlarındaki su tahliye çalışmalarına katıldı.
MUĞLA'DA BAHÇE VE TARLALAR ZARAR BÜYÜK
Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım ürünleri zarar gördü. Menteşe'de yağış öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Datça'daki bazı mahallelerde ise dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklardaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte zorlandı. Emecik Mahallesi'nde dolu nedeniyle tarlalardaki güz domatesi ve patatesler zarar gördü. Köyceğiz ilçesinde de dolu, narenciye ve zeytin bahçelerine zarar verdi.