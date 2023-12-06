Muğla ve Antalya'da sağanak ve dolu hayatı felç etti: Tarlalar zarar gördü

6 Aralık 2023 17:32 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:32

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte kış erken geldi. Birçok noktada yağışlı hava hakimken bazı noktalarda ise sağanak ve dolu etkili oldu. Bu noktalardan biri de Antalya ve Muğla'ydı. Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle beyaza bürünen sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yerini su bastı.

Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Alanya Belediyesi ve itfaiye ekipleri, iş yerlerindeki suyu tahliye çalışması başlattı. Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarken iş yeri çalışanları da dükkanlarındaki su tahliye çalışmalarına katıldı.

MUĞLA'DA BAHÇE VE TARLALAR ZARAR BÜYÜK

Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım ürünleri zarar gördü. Menteşe'de yağış öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Datça'daki bazı mahallelerde ise dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklardaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte zorlandı. Emecik Mahallesi'nde dolu nedeniyle tarlalardaki güz domatesi ve patatesler zarar gördü. Köyceğiz ilçesinde de dolu, narenciye ve zeytin bahçelerine zarar verdi.