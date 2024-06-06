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Muğla'daki 46 derecelik sıcaklık herkesin plajlara akın etmesine neden oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı

Yurt genelini etkisi altına alan sıcak hava dalası Muğla'yı da etkiledi. Muğla'da termometreler 46 dereceyi göstermesiyle plajlara yoğun ilgi oldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde termometreler 46 derece sıcaklığı gösterince, vatandaşlar soluğu denizde aldı. Türkiye’nin batı ve güney kesimlerinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası turizm merkezi Marmaris’i de etkiledi.

Muğla'daki 46 derecelik sıcaklık herkesin plajlara akın etmesine neden oldu - 1. Resim

Birkaç gündür etkili olan sıcak hava bugün tavan yaptı. İlçede termometreler 46 dereceyi gösterdi. Sokakların boş kaldığı, nefes almakta bile güçlük çekilen ilçede vatandaşlar soluğu denizde aldı.

Vatandaşlar sıcak havanın etkisinden denize girerek kurtulduklarını ifade ettiler. Sıcak hava dalgasının hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Muğla'daki 46 derecelik sıcaklık herkesin plajlara akın etmesine neden oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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