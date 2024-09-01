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Muhammed Umut Demirbuğa, İzmir'de husumetlisi tarafından başından vurularak öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşayan Muhammed Umut Demirbuğa, 1 hafta önce omuzundan bıçakladığı D.K. tarafından öldürüldü. Motosikletiyle kovaladığı Demirbuğa'yı markette sıkıştıran D.K.'nın mermi yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işlenen intikam cinayeti, olayın yaşandığı marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K. (20) adlı bir kişi motosiklet ile sokağa gelerek husumetlisi olduğu Muhammed Umut Demirbuğa (21) ve kardeşi Ö.D.'ye tabancayla ateş açtı.

Muhammed Umut Demirbuğa, İzmir'de husumetlisi tarafından başından vurularak öldürüldü - 1. Resim

Açılan ateş sonucu Ö.D. bacağından vurulurken, Muhammed Umut Demirbuğa kaçarak bir markete sığındı. Demirbuğa'yı markete kadar motosikletle kovalayan D.K., daha sonra tabancayla markete ateş açtı ve motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Muhammed Umut Demirbuğa kafasından, market sahibi E.K. ise bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Umut Demirbuğa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirbuğa'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muhammed Umut Demirbuğa, İzmir'de husumetlisi tarafından başından vurularak öldürüldü - 2. Resim

İZMİR'DE MUHAMMED UMUT DEMİRBUĞA'NIN ÖLDÜRÜĞÜ AN GÜVENLİK KEMERASINDA

Cinayet, olayın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntüde, marketin önüne doğru koşarak gelen Muhammed Umut Demirbuğa'nın arkasından motosikletle gelen ve başında kask olan D.K. tarafından kovalandığı, markete girmek isterken tabancayla vurulduğu, daha sonra markette yere düştüğü esnada motosikletten inen saldırganın bir el daha ateş ettiği anlar yer aldı.

Muhammed Umut Demirbuğa, İzmir'de husumetlisi tarafından başından vurularak öldürüldü - 3. Resim

DEMİRBUĞA 1 HAFTA ÖNCE D.K. BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan yapılan çalışmalarda, cinayete kurban giden Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir hafta önce D.K.'yi omzundan bıçakladığı, aralarında bu yüzden husumet bulunduğu öne sürüldü.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli D.K.'nin olayda kullandığı motosiklet ise olayın meydana geldiği adresin yakınlarında terk edilmiş vaziyette bulundu. Cinayet şüphelisi D.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Muhammed Umut Demirbuğa, İzmir'de husumetlisi tarafından başından vurularak öldürüldü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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