Muharrem İnce hakkında şoke eden iddia! "Seni bulacağım, bacaklarını kırdıracağım"

Memleket Partisi kurucularından Ömer Özdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini iddia etti.

Siyaset kulislerini karıştıran iddiayı "Kamuoyunun Dikkatine" notuyla paylaşan Özdoğan, "Bugün, Memleket Partisi'nin eski Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından tarafıma yapılan bir telefon aramasında, ağır hakaret, küfür ve açık şiddet tehdidi içeren ifadelerle karşılaştım" dedi.

"BACAKLARIMI KIRDIRACAĞINI AÇIKÇA İFADE ETTİ"

Özdoğan, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce, konuşma sırasında beni bulacağını ve fiziki şiddet uygulayacağını, bacaklarını kırdıracağını açıkça ifade etmiştir. Bu üslup, bir siyasetçiye yakışmadığı gibi, hukuk devleti ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Şahsıma yöneltilen bu tehdit ve hakaretler, sindirme veya yıldırma amacı taşısa da, ne şahsımı ne de inandığım davayı yolundan çevirebilir. Yaşanan bu olayla ilgili hukuki süreci başlatacağımı ve tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla."

MUHARREM İNCE'DEN CEVAP GELDİ

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iddialar hakkında T24'e konuştu. İnce, "Boş verin. İlgilenmiyorum arkadaşla. İlgi alanıma girmiyor, her gün tweet atıyor hakkımda kendisi" ifadelerini kullandı.

MEMLEKET PARTİSİ KAPANMIŞTI

Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin eski partisi CHP'ye geri dönmesinin ardından Memleket Partisi resmen kapanma kararı almıştı.

22 Temmuz'da düzenlenen 2'nci Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla Memleket Partisi oy çokluğuyla kapatılmıştı.