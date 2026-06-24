Karaman Valiliği’nin daha önce izin vermediği, ancak Tunceli’de Munzur Üniversitesi ev sahipliğinde sahnelenen “Sabotaj” adlı tiyatro gösterisi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Oyuncular Bülent Emrah Parlak ve eski TİP Milletvekili Barış Atay tarafından sahnelenen gösterinin, 13 Haziran’da Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildiği belirtildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ HEDEF ALINDI

İddialara göre gösteride milli ve manevi değerlere, dini hassasiyetlere ve bazı siyasi isimlere yönelik ifadeler kullanıldı. Gösteri içeriğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de hedef alındığı öne sürüldü.

SİVAS VE ERZURUM HALKARI RENCİDE EDİLDİ

Ayrıca oyunda kullanılan bazı ifadelerin Sivas ve Erzurum halkını geçmişte yaşanan acı olaylar üzerinden genelleyici ve rencide edici biçimde ele aldığı iddiaları kamuoyunda tepkiye yol açtı. Söz konusu ifadelerin sanat veya mizah sınırlarını aştığı, iki kentin insanını potansiyel suçlu gibi gösterdiği yönünde eleştiriler dile getirildi.

Munzur Üniversitesi’nde "sabotaj" krizi! Millî değerleri hedef alan oyuna inceleme başlatıldı

İNCELEME BAŞLATILDI

Tepkilerin ardından, Munzur Üniversitesi yönetimi ve üniversite rektörü Kenan Peker hakkında inceleme başlatıldığı iddia edildi. İncelemede, üniversite yönetiminin etkinliğe izin verme süreci ile kamuoyunda rahatsızlık oluşturan içeriklerin değerlendirmeye alınacağı ifade ediliyor.

Eleştirilerde, üniversitelerin ideolojik veya toplumsal hassasiyetleri zedeleyici söylemlerin alanı olmaması gerektiği vurgulanırken, söz konusu gösterinin bir üniversite çatısı altında öğrencilere sunulmasının uygun olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

Gösteriye ilişkin dikkat çeken bir diğer iddia ise sahnede kullanılan ifadeler oldu. Aktarılanlara göre, gösteri sırasında bir izleyicinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını anması üzerine Barış Atay’ın, “Ama sayın önemli. Sayın demezseniz acayip bozuluyor, alınıyor. Nasıl ki Emel Sayın’a sayın demezseniz Emel olmaz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Munzur Üniversitesi’nde "sabotaj" krizi! Millî değerleri hedef alan oyuna inceleme başlatıldı

Bülent Emrah Parlak’ın ise anlattığı sözde bir rüya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik göndermelerde bulunduğu iddia edildi. Erdoğan’ı sık sık rüyasında gördüğünü söyleyen Parlak’ın, çeşitli övgüler ve diyaloglar üzerinden mizah yapmaya çalıştığı aktarıldı. Bunun üzerine Barış Atay’ın oyuncu Engin Altan Düzyatan’a gönderme yaparak, “Bülent’in rüyasını Engin Altan Düzyatan yaşıyor. Umarım devran dönerse de Yıkılış Vahdettin’de oynar” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Parlak’ın ise bu sözlere, “Hemen de benim boynumu vururlar orada” şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.

TBMM İLE DE DALGA GEÇTİLER

Gösteride Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de hedef alındığı iddia edilirken, Barış Atay’ın TBMM için, “Türkiye’nin en komik kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilir” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Atay’ın, Meclis yerleşkesindeki mimari yapılarla ilgili olarak özellikle camiye yönelik rahatsızlığını dile getirdiği, cami ve diğer yapıların büyüklüğüne atıfta bulunarak, “Bir kere aklınıza gelebilecek her şey nedense çok büyük inşa edilmiş. Dışarıda cami minaresi 50 metre, Meclis’te 150 metre” sözlerini sarf ettiği iddialar arasında yer aldı.

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