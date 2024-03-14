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Murat Aci soruşturmasında 'şüpheli' baba savcılığa çağrıldı

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Gündem Haberleri  / -

Türkiye'nin konuştuğu kazada annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan T.C.'nin, ölümüne neden olduğu Murat Aci'nin soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer alan baba Bülent Cihantimur'un savcılığa davet edildiği öğrenildi. 

Türkiye gündemini sarsan kazada, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un yer aldığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturmada kazayı yapan T.C.'nin babası Bülent Cihantimur”un  Cumhuriyet Savcılığı tarafından savcılığa davet edildiği öğrenildi.

Daveti doğrulayan Murat Oğuz Aci’nin Avukatı Hacı Orhan, babanın henüz bu davete karşılık vermediğini belirtti. Bu davet üzerine babanın savcılığa giderek ifade vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks aracıyla çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.

Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 Mart 2024'te saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir.

Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
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