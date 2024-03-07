Namaz kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kastamonu’da namaz kılmak için camiye giden şahıs, namaz kıldığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Kastamonu’da Saraçlar Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, akşam namazı için Akveri Camisine gitti.
NAMAZ SIRASINDA FENALAŞTI
Camide namaz kılındığı sırada fenalaşan Ahmet Güney, yere yığıldı. Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı. Camiye gelen sağlık ekipleri, Güney’in vefat ettiğini belirledi.
DEFNEDİLDİ
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Güney’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip vefat ettiği Akveri Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Araç’ın Alınören köyünde aile kabristanlığına defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı