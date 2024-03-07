Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Namaz kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Namaz kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Namaz kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti
Kastamonu, Cami, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da namaz kılmak için camiye giden şahıs, namaz kıldığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kastamonu’da Saraçlar Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, akşam namazı için Akveri Camisine gitti.

NAMAZ SIRASINDA FENALAŞTI

Camide namaz kılındığı sırada fenalaşan Ahmet Güney, yere yığıldı. Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı. Camiye gelen sağlık ekipleri, Güney’in vefat ettiğini belirledi.

Namaz kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti - 1. Resim

DEFNEDİLDİ

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Güney’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip vefat ettiği Akveri Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Araç’ın Alınören köyünde aile kabristanlığına defnedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana, 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek fay hatlarıyla çevrili - GündemTehlike çanları Adana için çalıyorTelefonla oynarken ofise leopar girdi! Hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti - GündemTelefonla oynarken odaya leopar girdiVan'da 3.6'lık deprem meydana geldi - GündemVan'da 3.6'lık deprem meydana geldiMısır'a kaçan yazarın oğlu Porche'siyle can almıştı: Feci kazanın izi araçlarda - GündemMısır'a kaçan yazarın oğlu Porche'siyle can almıştıBurcu Köksal "DEM hariç her partiye kapımız açık" demişti! Polemik sonrası CHP'den ilk açıklama - GündemKrizin ardından CHP'den ilk açıklamaMersin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart - GündemMersin'de Erdoğan'ı mest eden pankartTEM'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var, Ankara istikameti trafiğe kapatıldı - GündemTEM'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...