"Neden bana çarptın" diye sorduğuna pişman ettiler! 5 kişi baba ve oğlunu dövdü

Kağıthane’de bir servis aracının şoförü, kendisine çarpan otomobilin sürücüsüne “Neden bana çarptın” diye sorunca oğluyla birlikte 5 kişi tarafından darbedildi. Saldırı anları kameralara yansırken, saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde akşam saatlerinde işçileri almaya gelen Turan S. yönetimindeki servis aracına, Zekeriya M. idaresindeki otomobil hafif şekilde çarptı.

"NEDEN BANA ÇARPTIN?"

Kısa bir tartışmanın ardından servis aracı işçileri almak için konfeksiyonun önünde durdu. O esnada araçtan inen şoför Turan S., Zekeriya M.‘nin yanına giderek “neden bana çarptın” dedi. Ancak Zekeriya M. bu soruya iddiaya göre hakaretle karşılık verdi. Bunu duyan Turan S.’nin oğlu İlker S., Zekeriya M. ile kavga etmeye başladı.

5 KİŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİLER

Aracından inen Zekeriya M. ve çevredeki arkadaşlarıyla servis aracına binen Turan S. ve İlker S.‘ye saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan baba ve oğlu dakikalarca darbedildi. Kavga esnasında servis aracındaki kadınlar panikle araçtan inip kaçıştı. Araçtaki şoför Turan S. gaza basarak ilerlemek istedi. Ancak saldırganlar tekrardan peşinden koşarak şoförü bir kez daha darp etti. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

"ARKADAŞLARINA HABER VERDİ"

Olayla ilgili konuşan esnaf Mehmet Bölükbaşı, “Burada servis minibüsü sürücüsünün aracına Tofaş marka araç arkadan dokundurmuş. Aracına vurduğu için aralarında bir tartışma oluyor. Biz tartışmadan sonra onları araca bindirdik. Servis, fabrikadan çıkan elemanları almak için aşağıya geldi. Sonra onlar tekrar bir tartışma yaşadılar. Tofaş marka aracın sahibi, kendi arkadaşlarına haber verdi. Ondan sonra kavga oldu. Servise binen kadınlar kavga esnasında apar topar aşağıya kaçtılar. 5 kişi servisin içindeki arkadaşa vurdular. Servis sürücüsü, o arbededen kaçmak için aracı Tofaş’ın üzerine sürdü. Biz ayırmaya çalıştık ama darbedildi. Sonra polis ve ambulans geldi” dedi.

SERBEST KALDILAR

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şoför Turan S.‘yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrası taburcu edilen Turan S., emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası polis ekipleri, saldırgan Zekeriya M.yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Zekeriya M., “kasten yaralama”, “tehdit-hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.