Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü! İsrail'den Gazze'de katliama devam mesajı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başbakanı Biden ile telefonda görüştü. Netanyahu, Biden'a Gazze'de katliama devam edeceğini söyledi.

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Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

GAZZE'DE SALDIRILARA DEVAM

"4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen ikili telefon görüşmesinde Netanyahu, Biden'a Gazze'de saldırılarını sürdüreceklerini belirtti. Netanyahu, Biden'a " Gazze'deki saldırılara hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğiz" dedi.

MÜZAKERELERE HEYET GÖNDERECEK

Daha önce defalarca ateşkes ve esir takası görüşmelerini baltalayan Netanyahu, Biden'ı Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere İsrail'den bir heyet göndereceklerini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray'dan da görüşmeye dair açıklama yapıldı. Kamala Harris'in de katıldığı öğrenilen görüşmede iki lider Hamas'ın dün arabulucularla Tel Aviv yönetimine ilettiği esir takası ve ateşkese ilişkin cevabını tartıştı.

BIDEN "SARSILMAZ" DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Yapılan açıklamada "Biden, Netanyahu'nun müzakerecilerine anlaşmayı tamamlamak için ABD, Katar ve Mısırlı arabulucularla ilişki kurma yetkisi verme kararını memnuniyetle karşıladı." denildi.

Biden görüşmede "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit ettiği" de açıklamada yer aldı.