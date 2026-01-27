Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Nijerya ile ticaretten enerjiye, savunma sanayiinden eğitime kadar geniş bir yelpazede iş birliğini derinleştirme kararlılığını vurgulayarak iki ülkenin stratejik ortaklık seviyesinde yoluna devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı resmi törenle karşılandı.

Beştepe'deki resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Nijerya bir dost ülke olmasının ötesinde, 230 milyonluk nüfusu ile en yakın ticari ortaklarımızdan biridir. Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren bir çok konuda yakın işbirliği içinde olduğumuz stratejik bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti ile ticaret, yatırımlar, eğitim, enerji ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün değerlendirdik.

Nijerya ile ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyacak adımlar attık. Nijerya ile stratejik ortaklığımız var. Görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik. Atılması gereken adımları ele aldık.

Nijerya, Afrika'nın en büyük doğal gaz üreticisi konumunda. Ülke ekonomisini yeniden yapılandırma girişimlerinde enerji önemli yer tutuyor. Biz de bu alanda girişimleri değerlendirmek istiyor ve Türk Petrolleri ile girişimlere önem veriyoruz.

Dost Nijerya halkının yanındayız. Askeri firmalarımızla hazır olduğumuzu belirttik. Nijeryalı firmaların savunma sanayii firmalarımızla görüşmeleri meyvelerini verecektir.

TÜRKİYE İLE NİJERYA ARASINDA 9 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Nijerya arasında imza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

- Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı."

