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Haberler > Gündem > Nöbet sırasında kendisini vuran asker hayatını kaybetti

Nöbet sırasında kendisini vuran asker hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nöbet sırasında kendisini vuran asker hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda başından vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği düşünülen 22 yaşındaki er Ahmet Talha Akçay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda iki gün önce gece yarısı nöbet tutan er Ahmet Talha Akçay (22), silahla başından vurulmuş halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırılan Akçay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nöbet sırasında kendisini vuran asker hayatını kaybetti - 1. Resim

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Cenazesi Samsun'a gönderilen Akçay'ın nöbet tuttuğu sırada intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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