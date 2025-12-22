Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 yıl aranın ardından Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz bugün görevine başlıyor. Yılmaz’ın ilgileneceği en kritik başlıklardan birinin SDG’nin Suriye’ye entegrasyonu olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Şam Büyükelçisi olacağı ekim ayında kendisine tebliğ edilen, kasım ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz görevine bugün başlıyor.

13 YIL SONRA BİR İLK

Geçici maslahatgüzar Burhan Köroğlu’nun görevinin sona ermesiyle Türkiye, 13 yıl sonra Şam’da ilk defa 'Büyükelçi' düzeyinde temsil edilecek.

GÖREVE 22 ARALIK'TA BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Atama kararının ardından çok sayıda bakanı ziyaret eden Yılmaz, 26 Kasım’daki Millî Güvenlik Kurulu toplantısına da katılarak şunları söylemişti:

"22 Aralık’ta devralacağım Şam Büyükelçiliği nedeniyle son defa MGK’ya katılmış oldum. MGK masasında bulunmak, devletimizin güvenlik bürokrasisinde bulunanlar için devlete hizmette erişilebilecek en zirve noktadır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta Bakanımız Sayın Hakan Fidan olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim."

SDG BAŞLIĞI MASADA

Mevcut durumda Türkiye ile Suriye arasındaki en kritik başlık SDG’nin entegrasyonu. Ayrıca ülkenin yeniden inşası, sığınmacıların geri dönüşü gibi konular da iki ülke arasında ön planda bulunuyor.

NUH YILMAZ KİMDİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ Sosyoloji, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde tamamlayan 51 yaşındaki Nuh Yılmaz, 2013 yılına kadar 24 TV, ATV, CNN Türk ve Star gazetesinde gazetecilik yaptı.

2013’te Millî İstihbarat Teşkilatı’na giren Yılmaz, 2023’e kadar burada Hakan Fidan ile birlikte çalıştı. Fidan’ın Haziran 2023’te Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla Dışişleri’ne geçerek Bakan Başdanışmanlığı ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Mayıs 2024’ten bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Yılmaz, ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika meseleleriyle ilgilendi.

