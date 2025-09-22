Öğrenci yurdunda yangın paniği: 2 öğrenci dumandan etkilendi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yangın, Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Özel Fatih Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede binanın üst katlarını saran alevlere, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Polis ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği çalışmada yurtta kalan öğrenciler tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 öğrenci olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.