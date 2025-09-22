Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Öğrenci yurdunda yangın paniği: 2 öğrenci dumandan etkilendi

Öğrenci yurdunda yangın paniği: 2 öğrenci dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş Elbistan’daki öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 öğrenci ayakta tedavi edildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yangın, Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Özel Fatih Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede binanın üst katlarını saran alevlere, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Polis ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği çalışmada yurtta kalan öğrenciler tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 öğrenci olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

