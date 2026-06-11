Anadolu Ajansı
Öğrencilere kötü haber! İBB Meclis'inde onaylandı, yüzde 35 zam geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yaptı. CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen düzenlemeyle aylık ücret 2 bin 850 liradan 3 bin 840 liraya yükselirken, yeni tarife 1 Eylül 2026'dan itibaren uygulanacak. İBB, yurt ücretlerine son olarak geçen yıl yüzde 46'nın üzerinde zam yapmıştı.
Özetle DinleÖğrencilere kötü haber! İBB Meclis'inde onaylandı,...
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Gündem 3 dk önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yapılması kabul edildi.
- İBB Meclisi'nin haziran ayı üçüncü oturumunda, 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.
- Yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi teklif edildi.
- Zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
- Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.
- İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.
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İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.
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YURT ÜCRETLERİNE YÜZDE 35 ZAM GELDİ
Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.
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