İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yaptı. CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen düzenlemeyle aylık ücret 2 bin 850 liradan 3 bin 840 liraya yükselirken, yeni tarife 1 Eylül 2026'dan itibaren uygulanacak. İBB, yurt ücretlerine son olarak geçen yıl yüzde 46'nın üzerinde zam yapmıştı.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

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YURT ÜCRETLERİNE YÜZDE 35 ZAM GELDİ

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.

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