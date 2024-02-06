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    • Okul bahçesinde dehşet! Baba darbetti, oğlu bıçakladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Okul bahçesinde dehşet! Baba darbetti, oğlu bıçakladı
    Cinayet, Kocaeli, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli'de Murat Tosun'un, çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden babanın Tosun'u darp ettiği, oğlunun ise bıçakladığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi.   

    Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde dün akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre, çocuğunu almak için okula gelen Murat Tosun, bahçede 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Murat Tosun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Murat Tosun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

    BABA DARBETMİŞ, OĞLU BIÇAKLAMIŞ

    Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K. ve oğlu B.K. olduğunu tespit etti. Zanlılar, Derince'de olaydan sonra kaçtıkları araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Şüphelilerin ifadelerinde, Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Ayrıca zanlıların olay akşamı Murat Tosun'u takip ettikleri, baba M.K'nın okul bahçesinde Tosun'u darp ettiği, oğlu B.K'nın ise bıçakladığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan baba ve oğul adliyeye sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    CinayetKocaeli
    Haberler > Gündem > Okul bahçesinde dehşet! Baba darbetti, oğlu bıçakladı
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